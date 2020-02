Lo sport fermato una settimana. Nei recuperi la prossima emergenza

Forse non era mai accaduto, né per lutti né per catastrofi, che lo sport non potesse accedere ai propri impianti nemmeno per gli allenamenti (anche se un'ordinanza di ieri sera tardi ha un po' ridimensionato lo stop: si possono utilizzare, ma niente docce). A fermarlo c’è riuscito il coronavirus, l’avversario del giorno, che ha costretto i vertici dello sport italiano a prendere una misura mai così drastica e senz’altro epocale, perché lo paralizza dalla base ai vertici.

tutto su Luna Nuova di martedì 25 febbraio 2020