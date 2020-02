Una settimana in più di passione per la Pallavolo Giaveno

Tutto fermo. Il volley rimane ai box come gli altri sport nel week-end alle porte. E per la Pallavolo Giaveno, lanciata verso il big match per il primo posto contro il Gs Pino Volley secondo in classifica, salta la partita dell'anno. Da ridefinire la data della sfida tra le due dominatrici del girone, separate da un punto (42 Giaveno, 41 Pino Volley).

tutto su Luna Nuova di venerdì 28 febbraio 2020