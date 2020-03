Nove risultati utili consecutivi, cinque vittorie e un pareggio nelle ultime sei gare. Un inizio di 2020 che più energico non si può. L'Union Bussoleno Bruzolo di Mario Gatta, che era in coda allo sportello dei playoffs, ha cominciato a farsi largo a spallate. Domenica riparte il campionato ed è supersfida in casa della Rivarolese, terza in classifica.

tutto su Luna Nuova di martedì 3 marzo 2020