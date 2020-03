Ripartono i campionati: il Porporati va a caccia di punti pesanti

Torna il volley, con la ripresa dei campionati. Uno dei primi a rimettersi in pista è il girone A di Seconda Divisione: mercoledì 4 Cuatto Giaveno-Isil Almese, giovedì 5 Pallavolo Giaveno-Go Volley. In campo anche King Rose Rosta (in casa del San Paolo) e la capolista Stella Rivoli in casa del Parella. Ci vorranno invece due settimane per rivedere all’opera il Porporati Grugliasco di coach Sallustio Maggio, l'ammazza-grandi che a dispetto della classifica (7°posto) sta sviluppando un bel percorso di crescita.

tutto su Luna Nuova di martedì 3 marzo 2020