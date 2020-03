Collaborazione sui giovani e tutela dell’identità: dialogano le società della val Susa

Ogni primo lunedì del mese. Un appuntamento che sta diventando importante per il calcio valsusino: i rappresentanti degli otto club della valle si ritrovano attorno a un tavolo per scambiarsi opinioni, idee, suggerimenti. Parola d’ordine: collaborare. Obiettivi da raggiungere, per ora due: 1. Tutela dei serbatoi giovanili, vera risorsa delle società; 2. Difesa dell’identità calcistica valsusina, in tutte le sue forme.

tutto su Luna Nuova di venerdì 6 marzo 2020