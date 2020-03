Nella finestra del coronavirus, la vittoria del Cus Collegno 05 Gelateria La Chicca in casa dell’Isil Almese (0-3) nell’andata dei quarti di finale sa di sentenza. Ci vorrebbe veramente un’impresa memorabile delle valsusine al ritorno nella tana di un Cus seriamente intenzionato ad andare fino in fondo per il titolo provinciale.

tutto su Luna Nuova di venerdì 6 marzo 2020