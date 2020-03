Montagna e Stellina, coppia tricolore. Ci si vede ad agosto per il Challenge

È in calendario il 22-23 agosto e un po' fa effetto, in questi giorni, pensare a un evento che si svolgerà tra sei mesi. Ma se non altro è una bella luce in questo periodo buio. La 32ª edizione del Challenge Stellina Race, gara di corsa in montagna dall'appeal internazionale, quest'anno avrà un forte impatto tricolore: sarà infatti sarà valido come seconda prova (salita) del Campionato italiano individuale e di società di corsa in montagna per le categorie Seniores/Promesse e Juniores.

tutto su Luna Nuova di martedì 10 marzo 2020