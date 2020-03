Neanche il tempo di andare al campo. Il coronavirus stronca sul nascere i campionati di baseball e softball e probabilmente li costringerà ad un tour de force in piena estate per portare a termine la stagione. In due settimane di stop sono già saltati tre derby tra le due squadre di Avigliana, i Bees e i Rebels.

tutto su Luna Nuova di venerdì 20 marzo 2020