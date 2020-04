2020, l’anno che stopparono i giganti della pallacanestro

L’anno 2020 se lo ricorderanno di certo tutti gli sportivi. A cominciare da quelli della pallacanestro, stoppata per la prima volta da un avversario invisibile. E pensare che c’era chi al 2020 aveva dato un ruolo d’auspicio, come il grande progetto di Area Pro 2020 che coinvolge le società di Piossasco, Rivalta, Orbassano e Agnelli Torino. Un consorzio che quest’anno stava ponendo le basi per un bel futuro e che ora devi fermarsi, con una serie di riflessioni importanti da fare in chiave futura. Da Beinasco a Grugliasco, da Rivalta (sponde Oasi e Atlavir) fino alle rivolesi Don Bosco e Sagrantino, tutti sperano in una ripresa senza traumi. Soprattutto nei bilanci.

tutto su Luna Nuova di martedì 31 marzo 2020