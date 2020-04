Il volley si ferma, Piossasco riprende: «Giovani e bilancio le nostre priorità»

Una buona notizia, un sospiro di sollievo e i primi dubbi sulla prossima stagione: in qualche modo lo stop imposto al volley aiuterà il Bzz Piossasco a migliorarsi. La buona notizia è che, dalla prossima stagione agonistica, il club giallonero potrebbe fare ritorno a Piossasco dopo l'esilio a Cumiana. Al centro polisportivo di via Nino Costa dovrebbero partire infatti i lavori per il rinnovamento dell'impianto. I fondi sono già stati stanziati dal Comune, resta solo la gara d'appalto.

tutto su Luna Nuova di martedì 14 aprile 2020