Il Conte Verde è sempre più Rivoli

Uno alla volta i club del basket a ovest di Torino ammainano la bandiera. Dopo lo stop ai campionati, anche nella contea verde di Rivoli tutto è congelato: palestre vuote, senza manco l'eco di un palleggio e uno stridere di scarpette. L'esercito del Conte Verde Rivoli (360 ragazzi, 100 bambini del minibasket) gioca in cortile, in casa, sui social. Il presidente Piero D'Affuso: «Lo stop ha interrotto quella che per noi era un’ottima stagione, visto che eravamo proiettati alla seconda fase con tutte le squadre. Un vero peccato, perché proprio in questi giorni queste formazioni avrebbero dovuto dimostrare la loro crescita».

tutto su Luna Nuova di venerdì 17 aprile 2020