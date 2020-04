L'Isil Almese aggiorna l'agenda: il percorso tecnico continua

La stagione dell’Isil Almese si è fermata sul più bello: le squadre del club di spicco della valle di Susa erano tutte in corsa per gli obiettivi della seconda fase, ma il lockdown ne ha congelato i sogni. Per ora, compiti a casa e un obiettivo preciso: non interrompere la crescita delle squadre regionali di Serie C e Serie D, che stavano disputando un'ottima stagione.

tutto su Luna Nuova di martedì 21 aprile 2020