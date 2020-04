La corsa a ostacoli contro il virus

Tutti aspettano il 4 maggio come il giorno della liberazione, ma forse nessuno come i podisti. Ora si ragiona sugli spiragli di ripresa di uno sport che punta sulle imprese del singolo e che ha una particolarità: di solito si parte in gruppo (assembramento!) e si arriva da soli (distanziamento sociale: fatto). Che ne sarà allora delle gare e dei calendari, degli allenamenti e delle selezioni azzurre?

tutto su Luna Nuova di venerdì 24 aprile 2020