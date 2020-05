La fase 2 tra pattini, dischi e bastoni: così prova a ripartire ‘Wind of Usa’

Ci sono sportivi che possono prendersela comoda, perché i loro campionati sono stati sospesi e la nuova stagione comincerà in autunno. Ma c’è chi ha una voglia talmente matta di tornare ad allenarsi, che in questa fase 2 sta facendo di tutto per trovare un impianto dove riprendere l’attività. È la squadra di hockey in linea Wind of Usa (Vento d’America), club di Alpignano che compie cinque anni di vita e che vorrebbe mettersi subito alle spalle il lockdown per non sprecare una stagione importante.

tutto su Luna Nuova di martedì 19 maggio 2020