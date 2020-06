Il Memorial Partigiani Stellina sarà di nuovo tricolore

Prima lascia, poi raddoppia. Il Memorial Partigiani Stellina aveva alzato bandiera bianca quando il Covid aveva preso il sopravvento sulla programmazione dell'estate della corsa in montagna, limitandone gli orizzonti fino a costringerla a soluzioni di ripiego, come le "cronoscalate" singole. Invece la migliorata situazione sanitaria ha indotto i dirigenti Fidal a spingersi fino all'organizzazione dei Campionati italiani assoluti in prova unica e dei Campionati individuali giovanili e per Regioni Cadetti abbinandoli proprio alla storica manifestazione di corsa in montagna di Susa. La data è fissata: 22 e 23 agosto.

tutto su Luna Nuova di martedì 9 maggio 2020