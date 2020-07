Daniela Gobbo lascia il campo. Ora la capitana studia da dirigente

La capitana dice addio al volley, ma è qualcosa di meglio, qualcosa di più di un capolinea. Quella di Daniela Gobbo, bandiera dal Cus Torino, è la storia di una non-predestinata che è arrivata a giocare in Serie A, di una giocatrice che andrebbe portata ad esempio di applicazione e pure di coraggio, quando in tutta onestà dice alla fine della favola scritta tra provincia e metropoli: «Ho capito che non sono nata per fare l’atleta a tempo pieno e che posso dedicarmi a un lavoro in ambito sportivo. Ho fatto i miei studi, ho seguito un Master durante il lockdown. Ora vorrei metterli a frutto».

tutto su Luna Nuova di martedì 7 luglio 2020