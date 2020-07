Prima giornata in Serie C ed è subito derby: vincono i Rebels Avigliana

Iniziano in fiducia le due squadre di Avigliana di Serie C, subito di fronte nel primo derby stagionale. Una sfida inedita, mai vista prima. La vincono (4-10) i Rebels di Luca Costa, forti di una maggiore consistenza in attacco, ma i Bees di Alessandro Rosa Colombo escono dalla stracittadina con più certezze del previsto. Due squadre differenti, piene di ex, ancora lontane dal profilo desiderato dai coach.

