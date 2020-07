Pallavolo Valsusa, nuovo direttivo. Riccardo Carlesso presidente, Enrico Riva è il vice

Cambio al vertice dell'Asd Pallavolo Valsusa dopo un decennio. Il club di Condove ha rinnovato il direttivo dopo le dimissioni del presidente Andrea Ramadori e del vice Stefano Ariotti nel corso dell’assemblea ordinaria della società. Il nuovo direttivo gialloblù è composto da un numero maggiore di consiglieri per far fronte ai numerosi impegni della stagione futura. Il nuovo presidente è Riccardo Carlesso, mentre Enrico Riva è il vicepresidente. Unanime, da parte di tutti i soci della Pallavolo Valsusa, il ringraziamento al direttivo uscente per l’impegno dimostrato in dieci anni di attività. Riccardo Carlesso subito dopo l'elezione: «Voglio ringraziare il presidente uscente Andrea Ramadori e tutto il suo direttivo per come hanno contribuito al consolidamento della pallavolo a livello locale. Il mio impegno, in questa società, è stato crescente negli ultimi tre anni e ora, insieme a Enrico Riva e agli altri soci, che hanno dimostrato un forte affiatamento e spirito di collaborazione, guideremo il rilancio della società. Ritengo fondamentali le sinergie e il contributo concreto alla vita della Pallavolo Valsusa da parte di famiglie, amministrazioni locali e aziende del territorio perché stiamo parlando di una realtà sportiva storica, fondata nel 1976. Ringraziamo famiglie, atleti e di tutti i nostri sponsor che sostengono il club e ci hanno accordato la loro fiducia. Posso anticipare che ci potrebbero essere grandi novità a livello di prima squadra».