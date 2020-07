A Susa è tornata la corsa in montagna. Tra un mese il Challenge Stellina

L’Atletica Susa ha superato il test della prima gara di corsa in montagna post-lockdown e può lanciarsi verso l'organizzazione del Challenge Stellina (22-23 agosto) che sarà valido come Campionato Italiano assoluti e giovanili. Il doppio memorial di sabato scorso (Marco Germanetto e Adriano Aschieris) ha visto la formula delle partenze scaglionate a gruppi di 50 atleti e con distanziamento di 1,5 metri in zona start. Il format ha ricalcato le staffette dello sci di fondo team sprint, con gli atleti che si alternavano ad ogni giro (1350 metri) per correre almeno 40 minuti. I big in gara non hanno deluso. In campo maschile successo della coppia dell’Atletica Valle Brembana, Nicola Bonzi-Alex Baldaccini, che ha spinto per dieci giri in 44'11''. Secondi i gemelli Bernard e Martin Dematteis (Sportification, 44'25''), terzi Luca Cagnati (Atletica Valli Bergamasche) e Henry Aymonod (Sportification) con 9 giri in 40'28''. Quinti i valsusini Andrea Pelissero e Nicolò Buti (9 giri in 41'15''). La prova femminile è stata vinta dalle campionesse italiane in carica, Alessia Scaini e Lorenza Beccaria dell'Atletica Saluzzo, con 8 giri in 41'52''. Alle loro spalle Axelle Vicari (Sant'Orso) ed Eloisa Marsengo (Atletica Stronese Nuova Nord Affari) in 42'26''. Al terzo posto la coppia di casa Miriana Ramat-Elisa Bianco (Atletica Susa Adriano Aschieris), 8 giri in 45'29''. Nelle staffette miste si sono imposti Nadir Cavagna e Gaia Colli (Atletica Valle Brembana, 9 giri in 41'13'').

(foto di Damiano Benedetto)