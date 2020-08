L'Atletica Rivoli diventa ‘fan club’ di Sara Jemai

Al ritorno da un periodo di allenamento in Sudafrica, la campionessa dell’Esercito Sara Jemai, allenata da Carlo Giulioni con la consulenza tecnica di Vincenzo Marchetti, ha incontrato i giovani dell'Atletica Rivoli. La Jemai, forte di un 58,19 nel giavellotto ottenuto a Pescara nel 2018, ex specialista delle prove multiple e pluricampionessa italiana assoluta, è titolare della squadra azzurra. Nel suo palmares due partecipazioni agli Europei a squadre, una alle Universiadi, quattro Coppe Europa e sette titoli italiani. I rivolesi hanno assistito a una seduta di tecnica svolta nel campo di atletica di via XX settembre, gestito dalla Uisp Vallesusa, avendo la possibilità di osservare da vicino un’atleta di eccellenza e rivolgerle domande. in foto, il neo-nato Fans club Sara Jemai.