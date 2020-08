Elisa Tosetto in luce a Firenze nell'eptathlon: è carica per gli Italiani di categoria

Dopo un anno trascorso negli Stati Uniti, Elisa Tosetto è tornata a gareggiare in Italia nel nuovo meeting di Firenze (12+12 decathlon ed eptathlon) su invito della Fidal che ha chiamato i migliori 12 decatleti italiani e le migliori 12 eptatlete italiane. Al campo Bruno Betti la portacolori della Safatletica Piemonte con 4842 punti ha stabilito il suo nuovo primato personale, migliorando i 4480 ottenuti lo scorso anno Torino al rientro dall'esperienza americana. Per la collegnese arriva anche la soddisfazione del secondo posto assoluto alle spalle della campionessa italiana Sveva Gerevini e il primo tra le Under 20 in gara. Miglior prestazione tecnica della Tosetto è l’1,73 nell’alto che le vale nettamente il primato personale (aveva 1,66). Ottimi anche il 15,19 (+2.0) sui 100 ostacoli e il nuovo limite personale sui 200 (26,19 con vento nullo). Per Elisa Tosetto si trattava del primo impegno nella categoria Assolute, essendo ancora una juniores, e soprattutto dopo un anno passato a studiare negli Stati Uniti durante il quale non sono mancati i problemi fisici. L’obiettivo dell’atleta di Collegno si sposta sui Campionati italiani di categoria di metà settembre a Grosseto, dove è attesa una medaglia che potrebbe essere anche del metallo più pregiato. Nel mezzo ci saranno gli Assoluti a Padova di fine agosto, utile test prima di Grosseto.