Assegnati i titoli giovanili, è festa tricolore sulle montagne della val Susa

Prima giornata a Venaus e Mompantero del Campionato italiano di corsa in montagna, che per la prima volta nella storia si svolge in prova unica. Il tricolore Cadetti (under 16) è andato ad Anna Hofer (Sportclub Merano), come da pronostico, e al campione italiano in carica Francesco Ropelato (Quercia Trentingrana), mentre nel Campionato italiano per regioni la classifica combinata ha visto il trionfo della Lombardia in campo femminile e del Trentino in quello maschile davanti al Piemonte di Alessio Romano.

Nella categoria Allievi si sono imposti Lisa Kerschbaumer (Sportclub Merano) e Mattia Zen (Cus Insubria Varese Como). Nella classifica del Campionato di società giovanile, dopo le due prove di Malonno (1° agosto) e Venaus, successo della Podistica Valle Varaita maschile con 237 punti e Sport Club Merano femminile con 163 punti.

Infine la categoria Juniores: partenza da Mompantero, 420 metri di dislivello fino all’arrivo in località Braida dopo 4,82 km. Successo del favorito della vigilia Alain Cavagna (Atletica Valle Brembana) e, a sorpresa, di Carlotta Uber del Lagarina Crus Team che in campo femminile rintuzza la rimonta di Elisa Pastorelli (Atletica Lecco Colombo Costruzioni). La lotta per il terzo posto è tutta piemontese tra Chiara Sclavo (Dragonero) e la beniamina di casa Irene Aschieris (Atletica Susa): sul traguardo la prima ad arrivare è la Sclavo.