Il pallone è tornato in campo, marcato stretto dal Covid-19

Rieccolo, il calcio. Era fermo dall’8 marzo, un’eternità. Ora non vuole più fermarsi e per questo la Lega nazionale dilettanti (Lnd) lo ha coperto di norme relative all'accesso agli impianti e allo svolgimento delle partite. Alcune procedure sono discutibili e quasi inapplicabili, altre rivedibili, altre giuste e inappellabili. Intanto, il campo racconta i primi gol di Coppa. In Promozione il Lascaris fulmina il Pianezza nella stracittadina, in Prima categoria il Venaus batte il Chianocco nel derby della valle di Susa.

tutto su Luna Nuova di martedì 15 settembre 2020