Terzo scudetto femminile per le Furie Rosse della Borgonese

L'unione del gruppo e la capacità del club del presidente Piero Pettigiani di trovare tutte le risorse per mantenerlo ad altissimi livelli, hanno di nuovo portato la Borgonese della ct Paola Alpe a vincere il titolo italiano. Per le Furie Rosse valsusine, guidate dalla super-capitana Micol Perotto, è il secondo scudetto consecutivo (il terzo in quattro anni). Una vera e propria Juventus delle bocce femminili.

tutto su Luna Nuova di martedì 22 settembre 2020