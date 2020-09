Il Collegno ‘sfrattato’ ricomincia da Grugliasco

Anno nuovo, campo nuovo. Ma purtroppo è un ripiego, mica un passo in avanti. La Repubblica Indipendente del Collegno Rugby si è trasferita a Grugliasco (campi dell'impianto Certezza di corso Allamano angolo strada del Gerbido) dopo lo sfratto nel mezzo dell’estate ricevuto dall’Olympic Collegno (calcio), che ha vinto l’appalto per la gestione dell’impianto di via Tampellini dove i due club convivevano.

