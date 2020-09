Via ai campionati: il Collegno vince il derby in rimonta, poker per Venaus e Caselette

I campionati di Promozione e Prima Categoria hanno riacceso i riflettori sul calcio. Domenica 4 ottobre toccherà alla Seconda Categoria. Il primo turno di Promozione vede il ko a sorpresa dell'Union Bussoleno Bruzolo in casa del Valdruento. Rinviato il match dell'Alpignano per un caso di Covid (isolato) tra i biancazzurri. In prima Categoria, doppio poker Venaus e Caselette, mentre il Collegno vince in rimonta il derby con la Pro grazie alle reti di Lorusso (foto) e Ragolia.

tutto su Luna Nuova di martedì 29 settembre 2020