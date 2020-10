Tutti i campionati sono iniziati. Ma ora c'è da dribblare il Covid

L’ombra del Covid si allunga sui campionati, ora tutti in azione. In Promozione, l’Alpignano esce domani dalla ‘quarantena’ dopo aver saltato i primi due turni a causa della positività di un suo giocatore che ha mandato in isolamento agonistico i biancazzurri. Il calendario del turno infrasettimanale propone il derby con il Lascaris a Pianezza. Saltata anche, in Seconda Categoria, la gara del GiavenoCoazze a Torino contro il Real Orione Vallette. Partiti i campionati Seconda e Terza. In Seconda, dilagano subito Rosta e Caprie. In Terza, la nuova Aviglianese vince il derby con l'Almese.

tutto su Luna Nuova di martedì 6 ottobre 2020