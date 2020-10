L’Alpignano esce male dalla ‘bolla’. E la notte del Lascaris è pirotecnica

Da quando esiste il calcio, il derby Lascaris-Alpignano di campionato non si era mai giocato di sera. La prima volta si consuma in sei gol (4-2 Lascaris). Per i bianconeri doppiette di Raffaele Cirillo e Leonardo Pretti, classe 2003, vero e proprio gioiello del settore giovanile. All'Alpignano non si può rimproverare nulla. Veniva da 14 di stop forzato per un caso di Covid nella sua rosa. Si è allenato domenica e lunedì, ha pagato il calo fisico. I suoi stress non sono finiti: ha due gare da recuperare e da qui a fine mese giocherà praticamente ogni tre giorni.

