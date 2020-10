Domani il Giro d'Italia a Sestriere: ecco gli orari. Strade chiuse dalle 13

Il grande ciclismo sarà di scena domani, sabato 24 ottobre, sulle strade della val Susa con il tappone conclusivo del Giro d'Italia. La frazione è stata ridisegnata dopo che la Francia ha negato lo sconfinamento del percorso originario della Alba-Sestriere. I corridori attraverseranno una prima volta Sestriere salendo dalla val Chisone, poi scenderanno a Cesana e percorreranno la provinciale verso la valle Argentera attraversando Sauze di Cesana e Grangesises, per poi salire nuovamente a Sestriere, ma questa volta dal versante valsusino. Il percorso verrà ripetuto due volte (pari a 50 km). Traguardo ai 2035 metri del Colle del Sestriere.

Orari. Il primo passaggio al Colle del Sestriere è previsto poco dopo le 14,30. Gli atleti non passeranno in centro ma prenderanno il bivio per Col Basset seguendo strada Azzurri d'Italia (area campo sportivo, Lago Losetta), via Europa per poi iniziare la discesa verso Cesana. Il secondo passaggio a Sestriere è previsto intorno alle 15.20 in salita da Sauze di Cesana e Grangesises. I ciclisti costeggeranno le piste da sci fino alla rotonda di piazza Agnelli, poi proseguiranno per via Pinerolo, bivio per Col Basset, Strada Azzurri d'Italia e via Europa dove imboccheranno la seconda discesa verso Cesana lungo la SR23 ripetendo il percorso. Il terzo e ultimo passaggio porterà i protagonisti al traguardo, in via Pinerolo all'altezza di Casa Olimpia. L'arrivo del primo corridore è previsto poco dopo le 16.

Strade. Dalle 13 la SR 23 e la provinciale 215 (da e per Sestriere) resteranno chiuse al transito in entrambi i sensi di marcia sino al termine della gara previsto dopo le ore 17,30.