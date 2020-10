Campionati fermati per un mese: ultimi gol prima delle proteste

Il calcio, come tutto lo sport, protesta per il blocco dei campionati per un mese. Giocano solo le squadre di livello nazionale. Nell'ultima giornata prima del blocco, si sono visti match che fanno dire: peccato fermarsi. Peccato per Lascaris e Pianezza, grandi protagoniste nell'ultima settimana in Promozione con il 3G (gol, gioco, giovani). Nello stesso girone, l'Alpignano batte l'Union BB Vallesusa acuendo la crisi dei valsusini. In Prima Categoria, Venaus al terzo posto. ma ormai la banda Marrese non fa più notizia. E in Seconda Categoria, seconda vittoria di fila del Susa. Peccato fermarsi, davvero.

tutto su Luna Nuova di martedì 27 ottobre 2020