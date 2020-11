Vince il Covid: campionati regionali rinviati a gennaio 2021

È ufficiale: l’inizio dei campionati di serie C, serie D, Prima e Seconda Divisione e di tutte le categoria giovanili è rinviato a gennaio 2021. Lo hanno deciso all’unanimità il Consiglio regionale Fipav e la Consulta dei presidenti territoriali del Piemonte. I club hanno proposto di annullare i gironi determinati con i sorteggi del 10 ottobre e di modificare l’indizione dei campionati di Serie C e D per adattare le formule al numero ridotto di giornate di gara disponibili con raggruppamenti da 6-7 formazioni ciascuno secondo criteri di vicinorietà e senza sorteggi.