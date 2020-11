Il twirling abbatte il muro del Covid in una gara storica e piena di speranza

Senza fare rumore, ma con addosso una voglia di sport esplosiva, il twirling è tornato. Lo ha fatto domenica 15 novembre a Cantalupa, dove si è svolta la prima prova del Campionato specialità tecniche Piemonte-Liguria. La gara è stata organizzata dal Comitato regionale piemontese secondo le direttive della Federazione Italiana twirling. Tutte le società coinvolte hanno contributo a livello organizzativo prestando dirigenti e volontari per l'accoglienza delle squadre e per l'osservanza delle rigide norme anti-Covid previste dal protocollo e per la sanificazione totale dell'impianto. In gara, con ottimi risultati, anche le squadre dello Sports Club Sangano e dell'Ever Green Twirling Collegno.

