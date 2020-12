Pinerolo-Barricalla: a Santo Stefano il derby da non perdere

Il grande volley di Serie A2 femminile torna a Santo Stefano per chiudere un 2020 giocato a dir poco a singhiozzo. Tra calendario da rispettare, gare da recuperare e anticipi di giornate, la fisionomia della classifica del Girone Ovest sta tornando quasi normale. Ma mancano match importanti, come i derby piemontesi Eurospin Ford Sara Pinerolo-Barricalla Cus Torino (26 dicembre, ore 17) e Lpm Bam Mondovì-Barricalla Cus Torino che è in programma il giorno della Befana (ore 18, PalaManera di Mondovì).

tutto su Luna Nuova di martedì 22 dicembre 2020