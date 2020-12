Pinerolo batte Barricalla Cus Torino nel derby di Santo Stefano

In poco più di un'ora l’Eurospin Ford Sara Pinerolo ha vinto giovedì il derby piemontese di Serie A2 femminile di volley superando con un secco 3-0 il Barricalla Cus Torino. Le ospiti, allenate da Mauro Chiappafreddo, hanno resistito per due set, crollando nell'ultimo sotto i colpi di una squadra che finora in campionato non ha mai perso in casa. Tra le pinerolesi ancora top scorer Valentina Zago (14 punti), ma ottima prova collettiva. Alessia Fiesoli nel post-partita: «Un applauso alla mia squadra che si sta dimostrando in crescita. Giocare così è davvero un piacere. Ogni partita è un divertimento quando si gioca bene, è bello stare in campo. Nel terzo set loro si sono lasciate andare, ma noi non abbiamo praticamente sbagliato niente e abbiamo imposto il nostro gioco. Speriamo di continuare a mantenere il nostro campo imbattuto».

Coach Michele Marchiaro, grande ex della partita: «Abbiamo gestito bene la gara, l’abbiamo giocata al massimo incanalandola su binari molto tecnici. Ho chiesto alle ragazze di giocare veramente la gara dal primo all’ultimo punto in modo da non dare modo al Cus di rientrare, perché se gli dai una possibilità ti punisce. Non a caso i primi due sono stati complicati».

Mauro Chiappafreddo, coach del Barricalla Cus Torino: «C’è rammarico per i primi due set perché abbiamo commesso degli errori di troppo, in particolar modo in contrattacco e nella gestione della battuta, complice Pinerolo che ha giocato una partita perfetta. È stato difficile contrastarli. Mi dispiace per il terzo set perché la squadra ha perso ordine e stabilità. Abbiamo mollato, ci siamo fermati in fase sei non riuscendo a mettere giù la palla».

Il tabellino:

EUROSPIN FORD SARA-BARRICALLA 3-0 (25/21, 25/18, 25/11)

Eurospin Ford Sara Pinerolo: Bussoli 7, Boldini 5, Zago 14, Fiesoli 7, Gray 5, Akrari 10, Fiori (L), Buffo 2, Casalis, Tosini. Non entrate: Pecorari, Allasia. All. Marchiaro.

Barricalla Cus Torino: Vokshi 11, Sainz 4, Rimoldi 1, Batte 5, Pinto 12, Mabilo 5, Gamba (L), Venturini 2, Sironi 1, Torrese, Severin. Non entrate: Gobbo. All. Chiappafreddo.

Arbitri: Stefano Nava, Marco Pasin.

Note:24’, 22’, 20’. Tot 66’.