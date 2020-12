Il Barricalla è scarico: altro ko in casa, ora è terzultimo in classifica

Sconfitto 3-0 martedì al Pala Gianni Asti di Torino dal Geovillage Hermaea Olbia nel recupero della nona d'andata di Serie A2, il Barricalla Cus Torino chiude l'anno in passivo. Ora la squadra di Mauro Chiappaffreddo è terzultima in classifica, raggiunta a quota 15 proprio dalle sarde. Dietro la squadra del Cus ci sono soltanto Club Italia Crai (10 punti, ma due partite in meno) ed Exacer Montale, ultimo a quota 3. Un Barricalla che nella sosta di fine anno proverà a ricaricarsi in vista del derby piemontese di mercoledì 6 gennaio a Mondovì contro l'Lmp Bam, uno degli squadroni del girone, terzo in classifica.

Il Barricalla martedì ha pagato il brutto approccio alla gara con Olbia, certificato dal 14-25 del 1° set. Gli altri set sono andati alle ospiti con i punteggi di 21-25 e 22-25. Appannamento generale delle cussine, così a referto: Sironi 4 punti, Mabilo 1, Batte 4, Pinto 13, Sainz 8, Torrese (L) 1, Rimoldi (K) 1, Vokshi 9, Severin, Venturini 2, Gamba (L), Gobbo. Così Valentina Torrese a fine match: «Stiamo affrontando un momento di difficoltà, ci stiamo allenando tanto per uscire da questo periodo, ma oggi va dato merito anche alle avversarie: hanno difeso tanto e noi nei momenti importanti abbiamo commesso errori che hanno pesato sul risultato finale».