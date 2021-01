Marsaglia 15° nella discesa libera di fine anno a Bormio

Ottimo 15° posto del cesanese Matteo Marsaglia (Centro Sportivo Esercito) nella discesa libera di fine anno che si è disputata mercoledì 30 sulla pista Stelvio di Bormio. Una gara nella quale l'Italia della velocità ha ritrovato Dominik Paris (Carabinieri) e

Christof Innerhofer (Fiamme Gialle). I due big azzurri, reduci dal deludente super-G di martedì 29, si sono messi in luce sfoderando super-prestazioni. In particolare Paris, giunto quarto ad appena 13 centesimi dal vincitore, il campione olimpico austriaco Matthias Mayer, che ha preceduto l'austriaco Vincent Kriechmayr e lo svizzero Urs Kryenbuehl. Innerhofer ha chiuso all’11° posto. Matteo Marsaglia, 15° ad 1”20/100, si è destreggiato molto bene nelle parti più tecniche della pista, a dimostrazione che la sua forma sta crescendo in vista dei grandi appuntamenti di gennaio. In attesa del ritorno del valsusino Mattia Casse, ancora fermo dopo un'operazione al tallone, la squadra italiana recupera quindi fiducia in se stessa.