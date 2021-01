Addio Ciselli: il Sagrantino piange il suo presidente

Il basket piange Pierfranco Ciselli, 69 anni, morto la mattina di martedì 5 gennaio. Lutto profondo per la pallacanestro a ovest di Torino in un inizio d'anno-shock per il Sagrantino Rivoli, il club che Ciselli incarnava e che 13 anni fa aveva fondato con Carlo Zucca, oggi allenatore del Sagrantino, e Giancarlo Gribaudo. La sua scomparsa è arrivata come in un maledetto overtime del 2020. I funerali che si svolgono venerdì 8 gennaio alle 10 nella chiesa della Natività di Maria Vergine di Torino, in via Bardonecchia, segnano al tempo stesso la fine e l'inizio di un'era.





