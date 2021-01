Schermaglie a Pila nelle gare Fis. Un podio valsusino con Chiara Cittone

Mentre in valle di Susa si sono viste le prime gare delle categorie Children (allievi e Ragazzi) sulla pista 23 Olimpica di Bardonecchia, a Pila, in Valle d'Aosta, grandi schermaglie nelle gare Fis-Njr. Nel primo slalom (martedì 12) successo di Carole Agnelli del Club de Ski Valtournenche e gran terzo posto di Chiara Cittone, genovese dello Ski Team Cesana, risalita nella seconda manche dalla nona piazza. Mercoledì nel secondo slalom bel quarto posto della cesanese Charlotte Audibert del Golden Team Ceccarelli. Gran bella seconda manche di Emilia Mondinelli dello Sci Club Sansicario Cesana, che passa dall'11° al 6° posto: un piazzamento che le frutta il primo posto nella classifica Aspiranti. Ieri gare di gigante. In quello femminile, quinta assoluta e seconda aspirante Matilde Lorenzi (Sci club Sestriere). Nel gigante maschile il migliore dei valsusini è Mattia Borgogno (Asd Colomion), settimo.

