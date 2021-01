Pinerolo super: il derby rimane un tabù per il Barricalla Cus Torino

Ancora un ko per il Barricalla Cus Torino, la cui classifica è in rosso fisso: dopo la sconfitta di sabato contro l'Eurospin Ford Sara Pinerolo allenata del grande ex Michele Marchiaro, la squadra di Mauro Chiappafreddo, terzultima in classifica, è chiamata al successo nel match di mercoledì in trasferta (ore 20) sul campo del Club Italia Crai, che segue in classifica le cussine. Volano invece le pinerolesi (trascinate dalla coppia Valentina Zago-Alessia Fiesoli), che hanno rafforzato il terzo posto in classifica.

tutto su Luna Nuova di martedì 19 gennaio 2021