Che traguardo per la Sial Piossasco: in cinque anni è già scuola federale

La Sial diventa “Scuola di Tennis tavolo” a cinque soli anni dalla sua nascita. Il riconoscimento della Federazione è arrivato su richiesta della società di Piossasco, che è stata in grado di dimostrare la qualità dell’attività svolta al suo interno. E intanto la Sial si ripresenta sulla scena agonistica con un importante rifacimento della struttura, che ora è un piccolo gioiello con dieci tavoli da gioco regolamentari. L'atleta di punta del club, che poggia sulla famiglia Simon, è il baby fenomeno Davide (12 anni): impressionante il suo debutto in Serie C1, nel quale è andato vicinissimo a battere un avversario che ha militato in serie B.

servizio completo su Luna Nuova di martedì 26 gennaio 2021