Nel week-end tornano i funamboli: la Skate in Line Valsusa si tuffa nella Coppa Italia

Ormai ogni sport potrebbe raccontare il suo lockdown. C'è tanto di quel materiale da scriverne un libro: due stop agonistici, allenamenti interrotti a più riprese, poi ridotti. Ogni squadra, ogni club, si aggrappa al calendario. Quello della Skate in Line Valsusa sta per salvare dalla depressione i funamboli dei pattini in linea proponendo la Coppa Italia, in programma da oggi a domenica ad Anagni (Frosinone). Un brodino, certo, ma è sempre meglio che il menù vuoto.

tutto su Luna Nuova di venerdì 29 gennaio 2021