Cambio della guardia, annunciato da tempo, alla guida del Borgaretto 75: il nuovo presidente è Giacomo Collodoro, nominato sabato scorso dal consiglio direttivo del club per rilevare Aldo Ariotti. Il presidente uscente è l’uomo-simbolo del Borgaretto 75: ci si è dedicato per 45 anni, prima come fondatore e poi come presidente...

tutto su Luna Nuova di venerdì 5 febbraio 2021