Bentornata Serie C. Partenza lanciata del Cus Collegno: 3-0 per la banda Garnero

Buona la prima per il Cus Collegno fresco di Serie C. La squadra di Debora Garnero, sponsorizzata quest’anno Synesthesia, ha sconfitto 3-0 (28-26, 26-24, 25-14) il Cusio Sud Ovest Sport. Sugli scudi la centrale Dianela Gobbo, ex Serie A2 nel Barricalla. Inevitabile. È stato invece rinviato per la positività al Covid un membro dello staff tecnico almesino guidato dal tecnico Daniele Giovale il match Isil Almese Massi-Nixsa Allotreb.

tutto su Luna Nuova di martedì 9 febbraio 2021