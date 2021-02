Primo stage per la Nazionale Under 14: convocata Anita Girardi

Davvero una bella notizia per il softball di Avigliana la convocazione al primo raduno della neonata Nazionale Under 14 di Anita Girardi, catcher classe 2008 dell’Avigliana Rebels che fa parte della squadra Under 15 vincitrice del titolo regionale di categoria nel 2020. Il raduno azzurro è stato fissato a domenica 21 febbraio a Collecchio (Parma).

