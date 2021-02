Voglia di cross: domenica il grande appuntamento di Borgaretto

Domenica 14 febbraio si corre la 38ª edizione del Cross di Borgaretto, manifestazione Fidal di corsa campestre nel Parco di Stupinigi organizzata dall’Asd Borgaretto 75 TO 047 in collaborazione con Atp Torino, con il patrocinio dei Comuni di Beinasco e Nichelino e del Parco naturale di Stupinigi. È la prima manifestazione da presidente del Borgaretto 75 di Giacomo Collodoro, appena eletto in sostituzione di Aldo Ariotti, che è rimasto in società nel ruolo di vicepresidente dopo 45 anni alla guida del club.

