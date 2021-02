Due partite rinviate: il Covid diventa il peggiore avversario dell'Isil Almese

Poteva succedere. Ed è successo all’Isil Almese. Tre casi Covid in squadra: un membro dello staff tecnico, due atlete positive e una che si è posta in auto-isolamento. Il campionato della squadra di Serie C di Daniele Giovale è già tutto un romanzo prima ancora di iniziare, ma soprattutto un problema. Due giocatrici fuori per un mese, forse una terza, due partite da recuperare: contro Nixsia Allotreb, rinviata sabato scorso a due ore dal fischio d’inizio, e contro Real Venaria, che si doveva giocare domani. Questo per decisione della Federazione.

tutto su Luna Nuova di venerdì 12 febbraio 2021