Sport contro Covid: la prova di forza del PalaTigers di Pianezza

Anche la ginnastica artistica si fa messaggera dei forti segnali di voglia di agonismo dello sport, ormai in crisi d’astinenza da trasferte, sfacchinate e competizioni. Un segnale molto forte è arrivato dal PalaTigers di Pianezza lo scorso week-end: nel nuovo impianto della Tigers Academy si è svolta la prima prova del Campionato individuale Silver Gaf (Piemonte-Valle d’Aosta), con circa 500 atlete in gara. Un bella manifestazione, tutta in sicurezza, con il sindaco di Pianezza Antonio Castello presente alle premiazioni. E domenica 21 il club concede il bis organizzando la prima prova del Campionato individuale Allieve Gold, con una sessantina di atlete in gara.

tutto su Luna Nuova di venerdì 19 febbraio 2021