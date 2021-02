Partono i grandi campionati. Alla val Susa non resta che tifare Rosta

Sabato 27 febbraio si apre il sipario sui campionati di società di bocce Serie A e A2. Match a porte chiuse. In Serie A, va rimarcato come la valle di Susa sia scomparsa dai radar: retrocesso il Rosta (che si appresta a disputare una stagione da protagonista in A2), si sono dissolte Borgonese e Ferriera. La piccola consolazione è che la diaspora valsusina ha contribuito ad arricchire di talento le rose di molte squadre.

tutto su Luna Nuova di venerdì 26 febbraio 2021