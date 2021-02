Under 17: primi sorrisi per Bzz Piossasco e Cus Alpignano

Primi sorrisi giovanili in casa Bzz Piossasco e in casa Cus Alpignano. Le vespe giallonere dell'under 17 allenate da coach Emanuele Bogliacini battono a Luserna San Giovanni il Monviso Volley 2-3. Vittoria al tie-brek anche per il Cus Alpignano di Luciano Marsura. L’esordio nel campionato Under 17 Eccellenza ha visto il successo delle cussine a Rivarolo: un bel 3-2 in rimonta tutto da celebrare.

