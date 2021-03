Decollo Almese: l’Isil concede il bis contro il San Paolo

L'Isil Almese batte il San Paolo Torino nell'ottava giornata anticipata in blocco e risale di brutto la classifica: 6 punti in 2 partite, con due gare da recuperare (Nixsa Allotreb e Venaria). Alle porte c’è il match contro la cenerentola del girone, la giovane Cargo Broker Academy di Leinì ancora a secco di punti dopo quattro turni. Nel girone A2, punto prezioso per il Cus Collegno, che perde 3-2 in casa contro la forte Bonprix Teamvolley.

tutto su Luna Nuova di martedì 2 marzo 2021